A Lucera nuovi servizi all'utenza dell'Agenzia delle Entrate

L’Ufficio di Lucera dell’Agenzia delle Entrate amplia i servizi all’utenza. A partire da lunedì 2 settembre 2019 presso l’Ufficio Territoriale in via San Domenico saranno erogati in via esclusiva (in sostituzione della sede dei Servizi di Pubblicità immobiliare di via Scarano) i servizi di visura catastale, con pagamento dei tributi catastali speciali e quelli di presentazione e registrazione delle domande di volture catastali, redatte con modalità informatizzata.

L’integrazione dei servizi forniti attraverso gli sportelli polifunzionali presenti sul territorio costituisce obiettivo strategico dell’Agenzia delle Entrate al fine di semplificare gli adempimenti e favorire un rapporto diretto e ravvicinato tra l’Amministrazione e i cittadini.