Liana Benincaso, il notaio di Lucera è il nuovo presidente della Camera Arbitrale della CCIAA di Foggia

Liana Benincaso, notaio di Lucera, è il nuovo presidente della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia. 39 anni e già componente del Consiglio camerale di Capitanata come rappresentante degli ordini professionali di Capitanata, Benincaso lavora presso il noto studio associato Scrocco, Lembo & Benincaso della città federiciana.

Cos'è la Camera Arbitrale della CCIAA Foggia

L'arbitrato è un mezzo alternativo alla giustizia ordinaria per la risoluzione di controversie di natura economica e commerciale. Per praticarlo occorre inserire un'apposita clausola, detta compromissoria, nel contratto oppure avere il consenso della controparte. I vantaggi rispetto alla giustizia ordinaria sono la rapidità, la riservatezza, i minori costi, la competenza tecnica degli arbitri.

La Camera di commercio offre anche servizi di arbitraggio e di nomina di arbitri in procedimenti non amministrati. La Camera Arbitrale cura ed aggiorna l'elenco degli arbitri e provvede alla loro nomina in relazione alle controversie insorte.

La procedura è regolata per quanto riguarda tempi e i costi dall'apposito Regolamento approvato con delibera consiliare n. 19 del 08 ottobre 2007. L'arbitrato può essere rituale oppure irrituale : nel primo caso il lodo ha l'efficacia di una sentenza, nel secondo ha l'efficacia di un contratto.

Cosa fa il presidente del Consiglio Arbitrale

Il Presidente del Consiglio Arbitrale è nominato dalla Giunta della Camera di commercio di Foggia.

Il Presidente vigila per garantire la corretta applicazione del presente Regolamento; convoca e presiede il Consiglio Arbitrale; in caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, dandone tempestiva comunicazione scritta ai componenti del Consiglio stesso, che dovrà ratificare la decisione nella prima riunione utile; esercita le altre funzioni a lui attribuite nel presente Statuto e nel Regolamento; nomina gli arbitri nel caso in cui gli accordi arbitrali attribuiscano tale competenza al Presidente della Camera arbitrale.