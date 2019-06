100 nuovi posti di lavoro e investimenti per 28 milioni: ad annunciarlo il management dell'azienda Leonardo

Al tavolo tra la Regione Puglia, il management dell'azienda Leonardo e le rappresentanze sindacali, tenutosi per conoscere i contenuti del Piano Industriale circa lo sviluppo delle attività negli stabilimenti pugliesi, Leonardo avrebbe annunciato l'avvio di significativi investimenti, pari a circa 28 milioni di euro, per Grottaglie e Foggia, con ricadute occupazionali per circa 100 nuovi posti di lavoro.

"Allo stesso tempo - ha aggiunto l'assessore Mino Borraccino - Leonardo ha annunciato che, per quanto riguarda lo stabilimento di Grottaglie, porterà a compimento la stabilizzazione di tutti i lavoratori interinali per un totale di 100 unità lavorative stabilizzate, preannunciando anche la rinuncia al processo di internalizzazione di alcune lavorazioni di fabbricazione e di montaggio dei pezzi delle fusoliere, che, quindi, saranno affidate all'esterno. Così ci sono concrete possibilità di crescita anche a tutto l'indotto formato da piccole e medie imprese che gravitano attorno all'azienda".