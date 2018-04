Il Leo Club Giordano dona kit didattico all’istituto comprensivo Parisi-De Sanctis  

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Finalmente anche la città di Foggia, o meglio un suo istituto scolastico, ha potuto beneficiare del progetto leonistico T.O.N. (Tema Operativo Nazionale). Venerdì 23 marzo 2018 infatti si è svolta la cerimonia di consegna, da parte del Leo Club Foggia “Umberto Giordano” di un “Kit Leo” – kit di materiale didattico - tecnologico dal valore di ben 1000 euro – ottenuto grazie alle raccolte fondi delle giornate T.O.N., donazione che per la prima volta ha avuto come destinatario una scuola elementare del capoluogo dauno. Il kit è stato consegnato alla scuola destinataria della donazione, l’Istituto Comprensivo Statale “Parisi De Sanctis”: la consegna è avvenuta in presenza degli alunni della scuola elementare Parisi e dei rispettivi insegnanti e del dirigente scolastico, dott. Alfonso Rago e della prof.ssa Perilli che sin da subito si è attivata per permettere ai giovani del club di conoscere la realtà della scuola elementare foggiana. Per celebrare il momento della donazione ogni bambino ha ricevuto un palloncino colorato e del materiale informativo. In seguito, sono intervenuti la dott.ssa Dalila Campanile, presidente del Leo Club Foggia “Umberto Giordano” per l’anno sociale 2017/2018, la dott.ssa Tea Cappiello, Delegata della I Circoscrizione del Distretto Leo 108AB dell’Area Bambini e Giovani e le socie del club Veronica Perilli e Nicole Morrica che hanno raccontato la loro esperienza al servizio della comunità. La giornata di sensibilizzazione svoltasi presso l’istituto di via Marchese de Rosa è stata un’occasione per illustrare ad adulti e bambini le finalità del progetto T.O.N.: si tratta infatti di un service pluriennale che vede impegnati tutti i Leo Club del Multidistretto 108 I.T.A.L.Y., ergo tutti i club della nazione, nella realizzazione di un unico service coordinato in tutta Italia.

Questo progetto si concretizza in una serie di attività che variano dalle offerte in piazza di gadget scelti dal Multidistretto alle iniziative di raccolta fondi, con eventi specifici di sensibilizzazione della popolazione alle tematiche trattate. Quest’anno infatti il Leo Club Foggia “Umberto Giordano” ha partecipato alla Giornata di Beneficenza della scuola media “G.Bovio” di Foggia grazie alla sensibilità delle prof.sse Teresa Scaltrito e Angela Rosa Ricco promuovendo il gadget natalizio – il Pandorino Leo – tra gli alunni e gli insegnanti della scuola media. In occasione della giornate pasquali T.O.N. il Leo Club Giordano si è avvalso della collaborazione di amici, soci Leo e Lions – e ancora una volta di professori e alunni della scuola media G.Bovio – per promuovere l’uovo di cioccolato da 200 g, “PasquaLeo”. Nel complesso delle due giornate annuali T.O.N. 2017/2018, i soci del Leo Club Foggia Umberto Giordano, grazie all’impegno e ad una rete di amicizie e persone sensibili al tema sono riusciti a “vendere” circa centocinquanta gadget, i cui fondi sono confluiti nel “salvadanaio” nazionale del progetto: si devono raccogliere 330.000€ entro il 2019; ne sono già stati raccolti oltre 110.000 e i primi 60 kit sono già stati consegnati. Il T.O.N. del triennio 2016-2018 si chiama “School4U” (“School for you”), il nome è emblematico del servizio che si vuole realizzare: migliorare tutti gli ambienti didattici dei giovani alunni delle scuole italiane con età compresa tra i cinque e gli undici anni. Il fine è, per l’appunto, quello di aiutare le generazioni del futuro ad avere un ambiente attrezzato e di supporto per l’apprendimento, donando kit che comprendono materiale didattico a scelta tra tre categorie: tecnologia, creatività e sport. I piccoli alunni foggiani, per la prima volta, sono tra coloro che beneficeranno di questa donazione.