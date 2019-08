"Noi non siamo mafiosi!", gli agricoltori foggiani in piazza col tricolore per dire "basta agli eccessivi controlli": "Così chiudiamo"

Protesta degli agricoltori oggi a Foggia contro la legge anti-caporalato e gli "eccessivi controlli" nelle campagne da parte delle Forze dell'Ordine per contenere la triste piaga della schiavitù dei braccianti. In cinquanta, circa, hanno sfilato per le vie della città capoluogo col tricolore al grido di "Noi non siamo mafiosi". Una delegazione ha chiesto di essere audita dal prefetto, Raffaele Grassi.