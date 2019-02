Strade dissestate e pericolose, la Provincia rifà oltre 40 arterie: al via lavori per 2 milioni di euro

Sono in fase di consegna i lavori di manutenzione delle strade provinciali, già appaltati, per oltre 2 milioni di euro. “Dobbiamo mettere in campo tutte le risorse disponibili per intervenire sulla manutenzione dell’ampia rete stradale provinciale", commenta il presidente della Provincia, Nicola Gatta. "Migliorare la viabilità e la sicurezza delle strade è impegno prioritario. Il rilancio della Capitanata passa soprattutto da un risanamento della rete viaria e da un sistema di infrastrutture efficiente e moderno”.

Nel dettaglio, gli interventi previsti dal Settore Viabilità della Provincia riguardano “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano viabile ammalorato e integrazione della segnaletica stradale e delle opere protettive lungo le strade provinciali numero 12 - 13 - 16 - 30 - 32 - 35 - 36 - 37 -38 - 40 - 41 BIS - 73 83 - 109 - 110 - 116 - 117 - 147”, per un importo complessivo di € 900.000.

Il secondo progetto riguarda “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano viabile ammalorato e integrazione della segnaletica stradale e delle opere protettive lungo le strade provinciali numero 22 - 26 - 28 - 43 - 45 BIS - 48 -50 BIS - 51 - 52 - 60 - 70 - 75 - 79 - 80 - 81 - 87 - 88 - 89 - 90 - 143” per un importo pari a € 891.489,68.

Ancora, “Interventi urgenti in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dall’11 al 18 marzo 2016 nel territorio della Provincia di Foggia - Strada Provinciale n. 99 (Stazione di Ascoli Satriano-Candela-Rocchetta Sant’Antonio) - Lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nel tratto compreso tra le progressive chilometriche 9+000 e 24+500” per l'importo di € 130.000, nonchè “Interventi urgenti in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dall’11 al 18 marzo 2016 nel territorio della Provincia di Foggia - Strada Provinciale n. 20 (Lucera-S.S. 16) - Lavori di risagomatura e sistemazione del piano viabile e delle pertinenze stradali e fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza”, per complessivi € 100.000.

A seguirere, “Interventi urgenti in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dall’11 al 18 marzo 2016 nel territorio della Provincia di Foggia – Strada Provinciale n. 143 (dell’Ofanto) ex SS 529 – Lavori di ripristino idraulico delle pertinenze stradali” (Importo € 100.000) e strada provinciale N. 81 (Carapelle-Orta Nova- Stornarella) per lavori urgenti di ripristino del piano viabile, a tratti saltuari, del 2° tronco (Orta Nova-Stornarella) per complessivi € 125.000.