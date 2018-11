Statale 16: al via i lavori di nuova pavimentazione lungo la Tangenziale di Cerignola

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha avviato i lavori di nuova pavimentazione lungo la Tangenziale di Cerignola, situata lungo la Statale 16 'Adriatica'.

Ultimate le attività propedeutiche e di accantieramento durante la scorsa settimana, si è proceduto – anche in relazione alle condizioni meteorologiche favorevoli – a dare il via agli interventi.

Nel dettaglio, per la realizzazione delle attività, fino al prossimo 13 febbraio, saranno in vigore – in tratti saltuari tra il km 682,000 ed il km 715,000 della SS16, in funzione dell’avanzamento delle attività – deviazioni del traffico sulla carreggiata libera dai lavori, opportunamente predisposta a doppio senso di circolazione, e brevi interruzioni della circolazione in corrispondenza degli svincoli.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.