Lavori in corso sulle arterie provinciali: senso unico alternato sulle Sp 95, 89 e 37

Lavori in corso sulle strade provinciali di Foggia. I tratti coinvolti sono quelli della Strada provinciale 95 (Cerignola-Candela) dove è in corso il ripristino conservativo del sottovia autostradale n. 597 al al km 134+776 della A16, della strada provinciale 89 (Corleto-San Carlo) dove sono in corso lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza cavalcavia n. 74 al n. 74 al km 140+138 della A16 a servizio della s.p 89 (Corleto - San Carlo) e della Strada Provinciale 37 (Lesina-binario) dove sono in corso lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza cavalcavia n. 318 al km 518+152 della A14 a servizio del tratto di collegamento della S.P. 37 alla vecchia stazione ferroviaria di Apricena.

A causa dei lavori in corso, sono state emesse tre ordinanze dal Dirigente del settore viabilità della provincia di Foggia Emanuele Bux.

STRADA PROVINCIALE 95 – Disposto il restringimento della carreggiata a una sola corsia di marcia in corrispondenza del sottopasso della s.p. 95 (Cerignola - Candela) al km 26+260; l'attraversamento del cantiere a velocità non superiore a 30 km/h e la regolamentazione del traffico a senso unico alternato assistito da movieri. L’ordinanza resterà valida fino al 27 marzo 2019.

STRADA PROVINCIALE 89 – Disposto il restringimento della carreggiata ad una sola corsia di marcia in corrispondenza del cavalcavia sulla s.p. 89 (Corleto - San Carlo) al km 4+175; l'attraversamento del cantiere a velocità non superiore a 30 km/h; la limitazione di portata non superiore a 21 Ton. e la regolamentazione del traffico a senso unico alternato assistito da movieri. Ordinanza valida fino al 27 maggio 2019.

STRADA PROVINCIALE 37 – Disposto il restringimento della carreggiata ad una sola corsia di marcia in corrispondenza del cavalcavia n. 318 al km 518+152 della A14 a servizio del tratto di collegamento della S.P. 37 alla vecchia stazione ferroviaria di Apricena; l'attraversamento del cantiere a velocità non superiore a 30 km/h; la limitazione di portata non superiore a 21 Ton. e la regolamentazione del traffico a senso unico alternato assistito da movieri. Ordinanza in vigore fino al 27 maggio 2019.