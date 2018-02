Al via i lavori di adeguamento della galleria Monte Saraceno: chiuso un tratto della SS 688

Anas comunica che, per l’esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici della Galleria ‘Monte Saraceno’ alle normative vigenti, a partire da martedì 27 febbraio e fino alla fine del mese di maggio – per motivi di sicurezza connessi alla esecuzione delle attività – si rende necessaria la chiusura al traffico di un tratto della strada statale 688 “di Mattinata”, in provincia di Foggia.

Il valore complessivo dell’intervento è di circa 5 milioni di euro. Nel dettaglio, sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra il km 0,000 ed il km 2,760, tra i territori comunali di Mattinata e Monte Sant’Angelo; il calendario delle attività (fissato in un periodo non estivo, allo scopo di non creare disagi durante gli spostamenti dei vacanzieri) è stato precedentemente comunicato da Anas ad Enti ed Istituzioni Locali durante specifici incontri presso la Prefettura di Foggia.

L’intervento consisterà nella installazione di Panelli a Messaggio Variabile, colonnine SOS ed impianto di illuminazione d’emergenza, oltre che nella sostituzione di vecchie lampade con altre di nuova generazione (Led) e di nuovo sistema di ventilazione; l’adeguamento degli impianti consente inoltre il conseguimento del risparmio energetico.

Al termine di questa prima fase delle attività di cantiere - non compatibili con la circolazione per ragioni di sicurezza – a partire dal prossimo giugno, Anas procederà a ripristinare il transito lungo la strada statale solo in alcune fasce orarie mattutine e serali, per garantire gli spostamenti dei numerosi pendolari tra Foggia e Mattinata (e viceversa).

Durante l’interdizione al traffico, la circolazione verrà deviata con indicazioni in loco sul vecchio tracciato della statale 89, attiguo alla tratta interessata dai lavori.