Il Gargano tira un sospiro di sollievo: riapre la galleria di Mattinata, orari migliori e h24 ad agosto

Arrivano buone notizie in merito alla chiusura della galleria 'Monte Saraceno', sulla ss 688 di Mattinata. Dopo le richieste formulate dagli enti locali (Regione, Provincia e Comuni), Anas ha deciso di modificare date e orari dell'interdizione al transito della tratta compresa tra il km 0,000 e il km 2,760, tra i territori comunali di Mattinata e Monte Sant'Angelo - necessaria per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti tecnoclodigi del tunnerl, in piena sicurezza.

Dopo la riunione svoltasi quest'oggi in Prefettura, Anas ha dunque accolto le richieste del territorio, accordando nuove tempistiche di chiusura/riapertura della galleria.

I nuovi orari

A partire dal 15 giugno la galleria sarà chiusa dalle 7.30 dei lunedì fino alle 16 dei venerdì, con riapertura nei fine settimana.

Nel mese di luglio, la galleria sarà chiusa tutte le notti di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, nella fascia compresa tra le 19.30 e le 7.30 del giorno successivo (con riapertura, quindi, a partire dalle 7.30 del venerdì e per tutti i fine settimana).

Apertura h24 ad Agosto

La bella notizia riguarda il mese di agosto, quando la galleria resterà aperta per tutta la giornta dalle 7.30 del 3 agosto fino alle 19.30 di lunedì 6 settembre, quando la galleria verrà chiusa nuovamente tutte le notti da lunedì al giovedì nella fascia tra le 19.30 e le 7.30 del giorno successivo, e riapertura a partire dalle 7.30 del venerdì per tutti i weekend (lo stesso del mese di luglio, ndr).

Dalle 7.30 di lunedì 17 settembre in poi, infine, le attività lavorative riprenderanno h24 fino all'ultimazione dell'intervento, previsto entro i primi mesi del 2019.