Via libera ai lavori di ammodernamento della SS89: inizieranno a gennaio 2019 e dureranno tre anni

Si conta di dare il via ai lavori all’inizio del 2019 e completare l’opera entro tre anni. Sono questi i tempi tecnici risultati dalla riunione convocata nella sede dell’Anas di Foggia, per discutere dell’ammodernamento della SS89.

I lavori riguarderanno il completamento del tratto compreso dalla zona Amendola all’ingresso di Manfredonia, con la realizzazione di uno spartitraffico metallico a separare le corsie di marcia, così come presente nel tratto dalla zona militare di Amendola fino alla città di Foggia.

"Si tratta di lavori che erano stati già inseriti nell’elenco delle priorità da realizzare in Puglia, ma che per una serie di situazioni non erano state più cantierizzate. Ora abbiamo recuperato tempo e risorse e possiamo affrontare con maggiore concretezza il problema della messa in sicurezza della statale 89. L’incontro con i vertici dell’Anas è stato utile per visionare il progetto e per presentare alcune osservazioni che verranno approfondite nella prossima conferenza di servizi, convocata subito dopo la pausa estiva. Tra l’altro abbiamo avuto anche l’occasione di affrontare modalità d’intervento e ammodernamento che riguardano il raccordo tra Statale 89 e Provinciale 45bis", evidenzia il sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla.

Alla riunione erano presenti anche i rappresentanti del Comune di Manfredonia, l’ing. Francesco Ruocco, responsabile progettazione e realizzazione lavori del Coordinamento Territoriale Adriatica e il progettista prof. ing. Francesco M. La Camera.