100 lavoratori a casa e disagi, l'amministratore unico di Sanitaservice fa chiarezza: "Banditi concorsi pubblici"

Al termine di un anno complesso, alla luce dei vincoli e riflessi delle recenti introduzioni legislative in materia di lavoro a tempo determinato, l’Amministratore Unico di Sanitaservice, Massimo Russo terrà una conferenza stampa il 19 dicembre alle ore 10.30. L’incontro con la stampa si terrà nella sala conferenze della Asl Fg presso la Cittadella dell’Economia, in via Protano a Foggia.

“È responsabilità di tutti, in questo delicato momento che coinvolge molti lavoratori ed ex lavoratori di Sanitaservice, illustrare con chiarezza il percorso intrapreso in questi mesi. Per la prima volta, in questa società, sono stati banditi dei concorsi pubblici che da un lato risponderanno alle esigenze di dare continuità a servizi essenziali per i cittadini della Capitanata e dall’altra garantiranno percorsi lavorativi stabili”, sottolinea l’Amministratore Unico, Massimo Russo.