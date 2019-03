Una multisala nel cuore di Foggia, così i Cicolella rilanciano l'Altrocinema: "Film e semmai una passeggiata in centro"

Dopo i continui furti e ruberie, proprio quando stavano per gettare la spugna, hanno sentito forte la vicinanza della città. Così, in via Duomo, hanno preso il coraggio a due mani, e hanno deciso di rilanciare l'attività. Anzi, di triplicarla.

Si perchè Laltrocinema Cicolella sarà presto un piccolo multisala a tre schermi. "Da 3 generazioni Cicolella a Foggia è sinonimo di cinema. La storia dei cine-teatri della città è legata a noi. Come imprenditori nelle nostre sale abbiamo investito, lavorato e perché no – insieme al nostro pubblico – sognato", spiegano dalla pagina ufficiale.

"Ci sono stati momenti belli e altri meno. La voglia di mollare, specialmente nell'ultimo periodo, ha fatto capolino, talvolta. Paolo Cicolella ha insegnato ai tre figli che le difficoltà vanno affrontate e superate.

Per questo rilanciamo e risrtutturiamo. E Laltrocinema diventerà una multisala: tre sale nel pieno centro storico per offrire al pubblico spazi più efficienti e moderni e con nuovi servizi, per ritrovare il gusto di vedere un film in compagnia, facendo semmai una passeggiata nel centro della città".

E in attesa della riapertura di settembre, la struttura di via Duomo saluta tutti con il film Green Book vincitore di Oscar. Tre ovviamente. Porte aperte per tre giorni (venerdì, sabato e domenica) con spettacolo unico alle 20,00, al prezzo speciale di 3 euro.