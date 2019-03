'Il laboratorio di analisi non si tocca', Quagliariello pronto a portare il caso Foggia al Ministero Sanità

“La presenza del laboratorio di analisi della Asl a Foggia non è un capriccio ma una opportunità per rendere più sicure e agevoli le attività”. A sottolinearlo è il coordinatore regionale di Idea, Francesco Losito, che ha interessato del problema anche il senatore Quagliariello pronto a portare la problematica sul tavolo del Ministro aĺla Sanità. “La struttura continuerà a funzionare come centro prelievi ma poi le provette dovranno essere inviate in laboratori ospedalieri distanti con ulteriori disagi organizzativi e costi. È vero che esiste una legge regionale ma sono sicuro che si potranno adottare delle modifiche per non variare l'offerta di servizio che vede penalizzato il territorio sotto il profilo sanitario. La professionalità ed il lavoro svolto dagli operatori del laboratorio situato nel palazzo ex Inam merita maggiore rispetto”, conclude Losito che poi aggiunge “mi sono sentito con il coordinatore provinciale di Idea Paolo Dell’Erba ed il cittadino Lino Albanese per verificare qualunque azione utile a sostenere una giusta causa che valuteremo insieme ai diretti interessati”.