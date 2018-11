Chiude il laboratorio analisi di Piazza della Libertà, avviata petizione per salvarlo. "E' uno scippo ai foggiani"

Disagi e ulteriori spese potrebbero essere in arrivo per i cittadini foggiani se dovesse, così come paventato nelle ultime ore, chiudere il centro di Analisi e prelievi dell'Asl territoriale. Uno scippo alla città e agli utenti a cui il Movimento Consumatori Foggia non intende assistere inerme ed ha pertanto avviato una petizione.

“Ai cittadini foggiani dopo la chiusura del centro di Analisi e prelievi non resterebbe – spiega il presidente del Movimento Consumatori Foggia – che rivolgersi ai centri Asl delle città vicine o i centri privati, con quali disagi e costi? È assurdo che in una città come Foggia che è capoluogo di Provincia e punto di riferimento sanitario per molti centri minori del territorio non debba essere presente un centro di Analisi e Prelievi dell'Asl. Si tratta di un ennesimo scippo alla città e ai foggiani che non possiamo permettere. Siamo pronti a scendere in campo e chiediamo a tutti i foggiani e non solo di partecipare alla sottoscrizione della nostra petizione per evitare la chiusura del centro analisi e far sentire forte e chiara la nostra voce alle istituzioni”.La petizione potrà essere sottoscritta presso la sede di Piazza Umberto Giordano 37, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle 18.30.