L’evento di presentazione di Federeventi Foggia. Martedì 10 dicembre ore 16.00, Sala Rosa di Confcommercio, Foggia

Fine anno è tempo di bilanci ed è per questo che Federeventi Foggia, il sindacato che fa capo a Confcommercio, ha deciso di organizzare il primo evento di presentazione. L’appuntamento, aperto a tutti, è fissato per martedì 10 dicembre alle ore 16.00 presso la Sala Rosa di Confcommercio (in via Miranda 10 - primo piano). L’evento, fortemente voluto dal nuovo direttivo presieduto da Ester Fracasso, è l’occasione per conoscere da vicino l’associazione, che raggruppa le imprese del territorio operanti a 360° nel settore degli eventi, e i servizi che offre agli iscritti. L’obiettivo di Federeventi è favorire la crescita della capacità attrattiva del territorio, attraverso lo sviluppo del tessuto economico, sociale e culturale.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali, cui seguirà la presentazione dei servizi che la Confcommercio - la più grande rappresentanza di imprese in Europa – mette a disposizione degli iscritti. Dalla finanza agevolata alle reti d’impresa, passando dalla formazione continua, dalla digitalizzazione e dall’accesso al credito, solo per citarne alcuni. Ad illustrare le nuove prospettive per il mondo degli eventi e a presentare il nuovo consiglio direttivo (insediatosi il 17 aprile scorso) sarà la presidente di Federeventi Ester Fracasso. «Il bilancio di Federeventi Foggia è positivo, per questo è giusto pensare di “alzare l’asticella” e programmare un 2020 più ricco di iniziative ed eventi. Programmare sarà, infatti, la parola d’ordine della prima nostra assemblea: programmare eventi per la Confcommercio, programmare un grande evento formativo per gli addetti ai lavori, programmare la nostra presenza più forte sul territorio, programmare anche il nostro esserci nel direttivo e nel sindacato», dichiara Ester Fracasso. Durante l’evento sarà dedicato spazio al dibattito e agli interventi dei presenti. Il pomeriggio si chiuderà con un aperitivo a cura di “Only Food” e “La Tua Tv”. Un’occasione per brindare al Natale e pensare insieme al futuro del sindacato.