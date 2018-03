Juri Galasso nella segreteria regionale Fenealuil Puglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Un riconoscimento ai risultati ottenuti dalla FenealUil Foggia in questi anni ma anche un impegno a dare un contributo di primo piano al salto di qualità dell’organizzazione sul piano regionale”. Queste le considerazioni di Juri Galasso, segretario generale FenealUil Foggia, fresco di nomina in qualità di componente della segreteria regionale FenealUil Puglia con delega all’organizzazione. “È un segnale importante di attenzione verso la FenealUil Foggia. Sono orgoglioso di questa nuova missione assegnatami dal congresso regionale”, afferma Galasso che conclude: “sono consapevole della complessità e della delicatezza dell’impegno assegnatomi. Il sindacato va riformato per essere sempre in sintonia con i grandi cambiamenti che stanno caratterizzando il mercato del lavoro e la società italiana in questi anni”.