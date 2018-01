L'istituto Ite Blaise Pascal crea la sezione amministrazione, finanze e marcheting con opzione sportiva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Anche a Foggia dal prossimo anno scolastico presso l’Istituto ITE Blaise Pascal verrà istituita una sezione di Amministrazione Finanze e Marketing con “opzione sportiva” ; un indirizzo che si rivolge principalmente agli atleti sportivi, che quotidianamente devono coordinare gli impegni scolastici con quelli agonistici, e a tutti i ragazzi che intravedono un futuro professionale nel mondo dello sport. In mancanza di un Liceo Sportivo, a Foggia, Il Blaise Pascal, con questa iniziativa colma un vuoto e rivolge più attenzione a questo mondo per fare da ponte tra la passione sportiva e l’impegno scolastico. Il piano di studi porterà al conseguimento del diploma in Amministrazione e Marketing ma con una formulazione sia nei contenuti che nelle competenze che tenga conto degli ambiti sportivi.

Quattro saranno le ore di Scienze motorie la settimana (il doppio delle attuali) dove i ragazzi potranno potenziare e/o ampliare il loro bagaglio di conoscenze sportive, con la garanzia di una collaborazione tra il tutor interno (docente di Scienze motorie) e allenatore dell’alunno. Raduni, meeting, competizioni non saranno più un incubo per lo studente-sportivo perché oltre ad essere giustificate le assenze, saranno organizzate attività di recupero e una diversa strutturazione temporale delle necessarie valutazioni. Nell’occasione attualissima della scelta dell’istituto superiore l’offerta formativa del Pascal si rivolge alle necessità degli studenti/atleti, con la direzione didattica e il personale docente disponibile a qualsiasi incontro con i genitori interessati, per fornire tutte le informazioni che si rendessero necessarie. Sono anche in fase di definizione le convenzioni con il CONI regionale e il CDL di Scienze delle attività motorie e sportive di Foggia.