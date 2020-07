Trasporto marittimo: via le limitazioni, ma non per le Tremiti. "Così si compromette l'economia"

"Oggi, 9 luglio, momento in cui tutte le Regioni rimuovono le limitazioni nel trasporto pubblico, solo le Isole Tremiti restano bloccate. Inaccettabile!"

A denunciarlo è il consigliere Gabriele Fentini, segretario cittadino della Lega nell'isola. "La Regione Puglia, con ordinanza n. 273, ha sospeso le limitazioni dovute alla prima e seconda fase del Covid-19. Le Isole Tremiti, nonostante siano pugliesi, hanno il servizio di trasporto marittimo con partenza da Termoli, di conseguenza necessitano di uno sblocco anche da parte della Regione Molise. È urgente intervenire sul punto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre al diritto alla mobilità, si sta compromettendo l'economia dei luoghi. Si precisa, infatti, che il nostro Arcipelago ha ricevuto tantissime richieste di soggiorno ma tanti turisti sono costretti a rinunciare per mancanza di posti sui mezzi marittimi: ciò crea lamentele e disservizi, con perdita di introiti per le attività locali, nonché disagi sia per i residenti sia per i pendolari che necessitano di muoversi in piena libertà".