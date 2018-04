Da turista a cittadino onorario: il riconoscimento dalle Isole Tremiti per Dario Franceschini

Cittadinanza onoraria per il ministro uscente dei Beni Culturali, Dario Franceschini, che da ieri pomeriggio è cittadino in pectore delle Isole Tremiti. Un omaggio che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Fentini ha voluto rendere al ministro Franceschini per l'attenzione mostrata nei confronti dell'arcipelago delle Diomedee (più volte frequentato in veste di turista), risultato assegnatario di fondi per 20 milioni di euro che saranno impiegati per restaurare monumenti storici o valorizzare scorci di grande rilevanza nanturalistica e paesaggistica delle isole di San Nicola (come l'abbazia benedettina e la chiesa di Santa Maria al Mare) e San Domino.