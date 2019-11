L'isola pedonale si allarga: arriva l'ok in via sperimentale su richiesta dei commercianti

L’isola pedonale di Foggia si allarga ulteriormente. E’ quanto ha deciso la giunta comunale di Foggia che, con deliberazione n.131 del 14 novembre scorso, ha sancito in via sperimentale l’ulteriore ampliamento dell’area di via Lanza/Piazza Giordano – già interdetta ai veicoli – alle strade di via Santa Maria della Neve sino alla via Bagnante, e in via Barra – tratto compreso tra via Gargano e via Sant’Elena -. La deliberazione su richiesta degli esercenti della zona.

Si legge, infatti, nel provvedimento: “Considerato che è obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale migliorare la qualità e la vivibilità del centro cittadino rafforzando la sua destinazione naturale di centro commerciale oltre che di riferimento culturale e luogo di aggregazione sociale; che per una migliore fruizione e valorizzazione del centro cittadino in condizioni di sicurezza, appare opportuno ampliare l’isola pedonale già istituita, corrispondente al Corso Vittorio Emanuele e Via V. Lanza/Piazza U. Giordano; acquisita la nota del 26 settembre 2019 con la quale alcuni esercenti della zona hanno richiesto la fattibilità del prolungamento dell’aria pedonale di Via Santa Maria della Neve sino alla Via Bagnante; valutata, a seguito di sopralluogo effettuato dal responsabile del Servizio Mobilità e Traffico geom. Mario Villani, la fattibilità di ampliare l’area pedonale così come indicato dagli esercenti firmatari della nota predetta; acquisito il parere di regolarità tecnica” con votazione unanime la giunta ha deciso: di ampliare, in via sperimentale, la già istituita isola pedonale del centro cittadino di Via V. Lanza / Piazza Giordano in Via Santa Maria della Neve sino alla Via Bagnante e in Via Barra tratto compreso tra Via Gargano e Via S. Elena; di procedere al conseguente riordino della viabilità cittadina”.

“Attesa l’urgenza di provvedere al fine di rendere operativo quanto disposto con la presente deliberazione conclude la nota- con separata ed unanime votazione si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile”.