La prof.ssa Loiodice nominata seconda Prorettrice: è la terza carica dell'Università di Foggia

In seguito al collocamento in quiescenza del prof. Giovanni Cipriani, il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci, ha nominato quale seconda Prorettrice la prof.ssa Isabella Loiodice.

La prof.ssa Isabella Loiodice – ordinario di Pedagogia generale e sociale al Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali e Scienze della Formazione, attuale componente del Consiglio di amministrazione e già preside della Facoltà di Scienze della Formazione (2011-2012) nonché già direttrice del Dipartimento di Scienze umane. Territorio, beni culturali, civiltà letteraria, formazione (2002-2005) – resterà in carica fino al 31 ottobre 2019, giorno in cui terminerà anche il mandato da Rettore del prof. Maurizio Ricci, affiancando la Prorettrice vicaria prof.ssa Milena Sinigaglia.

«Ringrazio il Rettore per la fiducia accordatami e perché ha voluto attribuirmi questo importante incarico – commenta la prof.ssa Loiodice –, di cui mi sento felice e onorata, che spero di svolgere al meglio, come sempre al servizio di tutta la nostra Comunità accademica, nelle sue varie componenti. Sono lusingata da questa nomina, cercherò di onorarla ogni giorno e per farlo avrò bisogno della collaborazione di tutte le colleghe e i colleghi e del personale tecnico-amministrativo. L’Università di Foggiaattraversa una delicata fase di crescita, va aiutata a farlo nel miglior modo possibile».

La terza carica accademica dell’Ateneo, con la nomina a Prorettrice della prof.ssa Isabella Loiodice, resta dunque nell’ambito del Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali e Scienze dellaFormazione. Aumenta la rappresentanza femminile all’interno della governance, adesso consiste in due Prorettrici; una Direttrice generale, dott. Teresa Romei; dodici delegate rettorali (su 18 complessivi); otto componenti del Senato accademico; cinque componenti del Consiglio di amministrazione; infine due direttrici di Dipartimento (su 6 complessivi), ovvero la prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro aScienze Mediche e Chirurgiche e la prof.ssa Donatella Curtotti a Giurisprudenza. «Si tratta di scelte operate non tenendo conto esclusivamente della rappresentanza di genere – conclude il Rettore, prof. Maurizio Ricci – ma soprattutto del profilo umano e professionale, nonché delle prerogative scientifiche e quindi del talento, che queste donne potevano garantire agli organi governativi e rappresentativi più importanti dell’Università di Foggia. Nel ringraziare il prof. Giovanni Cipriani per il prezioso contributo reso durante il suo incarico da Prorettore, auguro alla prof.ssa Isabella Loiodice di svolgere il nuovo incarico al meglio delle sue possibilità, come del resto è abituata a fare».