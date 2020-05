Via libera del Comune, l'Ipercoop di viale degli Aviatori apre domenica 3 maggio: "Potete fare acquisti in sicurezza"

Insegna accesa domenica 3 maggio per l’Ipercoop di viale degli Aviatori a Foggia all’interno del centro commerciale 'La Mongolfiera'. Dopo il via libera del Comune i soci e i consumatori potranno fare la spesa dalle 10 alle 18. Dal lunedì al sabato l’Ipercoop sarà aperto dalle 9 alle 19.30.

Coop Alleanza 3.0 inoltre ricorda ai soci di Foggia e ai consumatori che possono fare acquisti all’Ipercoop in tutta sicurezza: da subito infatti la cooperativa ha attivato una serie di misure cautelative, proseguendo poi nell’applicazione di quelle indicate progressivamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri, interpretando con il massimo rigore e la massima serietà le prescrizioni e le indicazioni date, e collaborando in maniera proattiva affinché tutti siano messi in condizione di adottare comportamenti virtuosi. "Coop è e sarà vicino alla comunità perché è solo pensando da comunità e per la comunità che supereremo insieme questa emergenza".