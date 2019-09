Gino Lisa, buone notizie da Bari. "Da novembre aeroporto chiuso, cominciano i lavori di allungamento della pista"

Con un post su Facebook l'on. Giorgio Lovecchio aggiorna i foggiani sulla situazione dell'aeroporto Gino Lisa, garantendo, dopo un colloquio con il Rup di Adp, che le cose stanno procedendo bene.

"Ieri pomeriggio, sono stato a Bari presso Adp (Aeroporti di Puglia), le mie colleghe Rosa Barone e Marialuisa Faro erano state la mattina in aeroporto a Foggia.

Ho incontrato il Rup del progetto di allungamento della pista del Gino Lisa di Foggia, il quale mi ha mostrato tutta la documentazione relativa agli espropri, ed ho potuto constatare che è stata conclusa.

Mi ha garantito che a breve partiranno i lavori della bretella che collegherà via Castelluccio con via Camporeale, in modo da consentire la chiusura della strada, in quanto la bonifica dell'area da ordigni bellici è stata completata.

Per quanto concerne l'allungamento della pista, l'inizio, è collegato all'approvazione di Enac del progetto esecutivo, che verrà trasmesso agli inizi di ottobre, dopo l'approvazione partirà la bonifica da ordigni bellici e l'allungamento della pista.

A partire dal mese di novembre l'aeroporto verrà chiuso per una durata di 6 mesi per effettuare i lavori di allungamento.

Teniamo alta l'attenzione su un tema molto importante per la Provincia di Foggia".