Cerignola, inaugurato nuovo sportello uiltemp-italuil-caf uil-centro servizi caa agri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Cerignola è una delle realtà di punta del comparto agroindustriale e della Uil di Capitanata. Perciò, abbiamo deciso di potenziare la nostra presenza in questo territorio mettendo in campo ulteriori competenze e professionalita'. La peculiarità di questa nuova struttura consiste nell'offrire ai cittadini, oltre alle consuete attività (patronato, CAF, assistenza alle aziende agricole, ecc.) anche il servizio specifico garantito dalla Uiltemp”.

Così Antonio Castriotta, segretario UIL Foggia, ha aperto i lavori di inaugurazione del nuovo sportello Uiltemp-Italuil-Caf Uil-Centro Servizi Caa Agri in Viale Roosevelt 15. All’evento hanno partecipato anche Francesco Capacchione, Presidente del Centro Servizi Caa Agri Foggia, Enzo Pizzolo, Segretario generale Uiltemp Foggia, Angela Grieco, Responsabile dell'ufficio Zonale di Patronato e Carmela Berteramo, Responsabile CAF della struttura.

“La sfida è quella di offrire servizi sempre più completi e innovativi per essere sempre più vicini alle esigenze delle aziende agricole e del territorio”, ha proseguito Capacchione, Presidente della società che gestisce i servizi ai produttori agricoli. “Una delle novità più importanti è la presenza nella nuova struttura della Uiltemp, la categoria della Uil che si occupa di contratti di somministrazione, co.co.pro, partite Iva, rapporti con le agenzie interinali. Insomma è per tutta la Uil un investimento nell'investimento: rendere più solide e sistematiche le interazioni con il mondo del precariato e, in definitiva, anche con i più giovani. In Italia ci sono circa 600mila somministrati e questo dato è già di per sé sufficiente a comprendere la complessità del mercato del lavoro e come sia necessario pensare a interventi e azioni innovative a 360 gradi”, ha aggiunto Pizzolo. Lo sportello, al primo piano di Viale Roosevelt 15, a Cerignola, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00