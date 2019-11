Un milione e mezzo di euro per le strade dei Cinque Reali Siti: il piano di manutenzione straordinaria parte dalla sp 81

Il presidente della Provincia Nicola Gatta si è recato questa mattina sul cantiere della strada provinciale 81, l’arteria che collega Carapelle a Orta Nova e che da due giorni è oggetto di lavori di ripristino.

Un’opera possibile grazie agli 878mila euro stanziati in uno dei programmi di manutenzione straordinaria e che la Provincia ha assegnato per la maggior parte ai Cinque Reali Siti. All’incontro erano presenti Umberto Di Michele, presidente dell’Unione dei Cinque Reali Siti e primo cittadino di Carapelle, insieme ai sindaci di Orta Nova, Stornara e Stornarella, Lasorsa, Calamita e Colia ed al presidente del consiglio dell’Unione, Di Carlo.

Assente per motivi familiari il consigliere provinciale carapellese Andrea Agnelli, anch’egli parte integrante di quella che per i comuni di Carapelle ed Orta Nova, ma anche del resto dei paesi dell’Unione, può essere definita una vittoria, visto che la SP 81 è percorsa ogni giorno da migliaia di giovani, pendolari, lavoratori e che lo stato in cui versava rendeva pericolosa la viabilità.