Impianto sollevamento idrico di Manfredonia: Aqp approva gara per la fornitura di un nuovo gruppo elettrogeno

Un nuovo gruppo elettrogeno per consentire la continuità del servizio dell’impianto di sollevamento idrico di Manfredonia, anche in assenza di alimentazione elettrica. È quanto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese nel corso dell’ultima seduta, tenutasi in via eccezionale in modalità online.

Nello specifico, la gara, per un importo a base d’asta di 650 mila euro, prevede la fornitura presso l’impianto di sollevamento di Manfredonia di un Gruppo elettrogeno di potenza non inferiore a 1600kW, che andrà a sostituire quello già esistente.

L’impianto di Manfredonia è uno dei più importanti d’Europa, dove l’acqua compie un salto di un chilometro per raggiungere l’abitato di Monte Sant’Angelo. L’impianto rappresenta, altresì, un’opera strategica poiché oltre all’abitato di Monte Sant’Angelo, è in grado di fornire acqua anche al serbatoio che alimenta la costa sud garganica, fino a Vieste, nonché il serbatoio “alto” che alimenta l’abitato di San Giovanni Rotondo.