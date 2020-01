Il Palafranchino di Apricena si arricchisce con un nuovi impianto di luci a Led

Il Palazzetto dello Sport "Palafranchino" è ritornato ad essere insieme al Madrepietra Stadium il cuore pulsante dello sport nella città di Apricena. Ogni giorno, centinaia di giovani e famiglie trascorrono momenti in questi due gioielli apricenesi.

"A seguito della riapertura nel 2018 dopo gli importanti lavori eseguiti dalla nostra Amministrazione Comunale - spiega il sindaco Potenza - , il Palafranchino ospita tra le tante attività, le partite di basket della Fortitudo Basket Apricena che sta facendo molto bene nel campionato di Prima Divisione.

Nei giorni scorsi il main sponsor della Fortitudo Apricena, la Business Center Srl dell'amico apricenese Matteo Leggieri, ha donato tutte le lampade a led del palazzetto, portando una grande utilità alla nostra comunità in termini di risparmio energetico e di costi.

L'Amministrazione Comunale esprime gratitudine a Matteo Leggieri e il suo staff per il nobile gesto, che ancora una volta mette in evidenza quanto sia fondamentale ed importante il rapporto di collaborazione istituzionale tra Amministrazione, imprese e cittadini.

Domenica 12 Gennaio 2020 alle ore 18.00 sarà in programma l'incontro di basket con i cugini di San Severo. Vi aspettiamo come sempre numerosi".