1,9 milioni per la Capitanata: così la Regione rafforza l'impiantistica sportiva di 23 comuni foggiani

Sono stati firmati oggi in Fiera 102 disciplinari per il potenziamento e la realizzazione di impianti sportivi comunali. Sono intervenuti i sindaci e i delegati di tutti i comuni che hanno partecipato al bando promosso dalla Regione. “Mi congratulo con i sindaci per la rapidità e l’efficienza con le quali hanno impiegato gli oltre otto milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per rafforzare l’impiantistica sportiva. Si tratta di un intervento di grande valore perché gli impianti non servono solo alle società sportive, che in maniera eroica portano avanti la loro attività in mezzo a tante difficoltà, ma servono anche per dare la possibilità di migliorare quei contenitori sociali che si usano per tante iniziative: ad esempio, per fare riunioni sulla legge per la partecipazione, che ci sta dando tante soddisfazioni, per fare piccoli spettacoli, tenere eventi legati alle scuole, per organizzare manifestazioni culturali o di natura artistica” ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “Non ci sono precedenti di politiche di questo genere in Regione Puglia – ha aggiunto Emiliano - è la prima volta che la Regione destina tante risorse allo sport e di questo bisogna dare atto all’Assessorato e agli uffici regionali per il grande lavoro fatto insieme agli uffici di tutti i Comuni”.

Questo il commento dell’assessore allo Sport Raffaele Piemontese: "La Regione Puglia per la prima volta ha finanziato con oltre otto milioni e mezzo di euro 102 impianti sportivi pubblici dei Comuni della Regione Puglia. Quindi è una ristrutturazione dell'impiantistica sportiva e riteniamo che questi siano contenitori sociali utili per poter dare l'opportunità a tutti i cittadini pugliesi di fare sport all’interno di strutture comunali. Significa anche dare socialità, significa fare in modo che i cittadini possano fare sport per avere migliori stili di vita nei quartieri popolari, nei quartieri di periferia e avere modelli positivi anziché modelli negativi. È un investimento soprattutto sociale che abbiamo fatto in maniera imponente perché lo sport significa vita”.

Ha aggiunto la dirigente regionale Francesca Zampano che “oggi si sottoscrivono i 102 disciplinari relativi agli importi ammessi a finanziamento nel bando per i contributi per l'adeguamento degli impianti sportivi comunali. Si tratta complessivamente di 8 milioni 565 mila euro di risorse finanziarie sul bilancio autonomo, di cui circa 7 milioni e mezzo già impegnati in favore dei 102 comuni che hanno presentato istanza e sono stati ammessi a finanziamento. L’importo ammissibile per ciascun contributo è di 100.000 euro: abbiamo un plafond di interventi vario, che va da realizzazioni da 6.7 milioni e quindi con contributi di cofinanziamento importanti da parte degli enti locali, a piccoli interventi di manutenzione ordinaria. L’obiettivo è quello di cominciare a intervenire sulla riqualificazione funzionale degli impianti che sono patrimonio degli enti locali del territorio per renderli più fruibili e a disposizione a beneficio dell’intera popolazione”.

Finanziati 23 progetti di altrettanti comuni della provincia di Foggia per un importo complessivo di 1,9 millioni di euro

85.000 a Monteleone di Puglia

Progetto per lavori di recupero funzionale, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali, spogliatoi annessi al campo sportivo (spesa prevista 100.000)

85.000 euro a Panni

Progetto per lavori di recupero funzionale degli impianti sportivi comunali "Campo di calcio a 5" nel Comune di Panni (spesa previsa 100.000)

85.000 euro a Roseto Valfortore

Recupero funzionale e miglioramento di un campo di calcio a 5 (spesa prevista 100.000)

100.000 euro a Cagnano Varano

Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale degli impianti sportivi esistenti siti in zona F5 del P.R.G (spesa prevista 135.140,00)

84.718,34 euro a Zapponeta

Progetto esecutivo per il recupero funzionale e manutenzione straordinaria della palestra comunale (spesa prevista 99.668,64)

85.000 euro a Peschici

Lavori per il miglioramento funzionale ed adeguamento energetico della palestra a servizio della Scuola Media "G.Libetta" (spesa prevista 100.000,00)

85.000 euro a Bovino

Lavori di recupero funzionale e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi nel comune di Bovino (spesa prevista 100.000,00)

100.000 euro a Troia

Recupero funzionale, manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento impianti esistenti e miglioramento dell'impianto sportivo comunale ubicato tra Via Lucera, Via G.Di Vagno e Via G. Pascoli (spesa prevista 150.000,00)

91.708,71 euro a Monte Sant'Angelo

Recupero funzionale e manutenzione straordinaria (spesa prevista 122.278,28)

84.150 euro a Rocchetta Sant'Antonio

Progetto per l'efficientamento energetico e la riqualificazione del campo sportivo comunale (spesa prevista 99.000,00)

74.962,50 euro a San Severo

Recupero funzionale e manutenzione straordinaria degli impianti e spazi esistenti della Palestra Geodetica di via Mazzini (spesa prevista 99.950,00)

68.000 euro a San Marco La Catola

Lavori di recupero funzionale e manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale - campo da calcetto (spesa prevista 80.000,00)

85.000 euro a Rignano Garganico

Ristrutturazione spogliatoi campo sportivo (spesa prevista 100.000,00)

84.830 euro a Ordona

Intervento di adeguamento dello spazio di attività o impianto elkementare comunale per le attività sportive (spesa prevista 99.800,00)

75.000 euro a Orta Nova

Messa a norma ed adeguamento del campo comunale di calcio di Orta Nova (spesa prevista 100.000,00)

60.000 euro a Vico del Gargano

Sostituzione del manto in erba sintetica dei campi da tennis comunali (spesa prevista 80.000,00)

85.000 euro a Carpino

Interventi per la rigenerazione e il completamento degli impianti sportivi, campo da calcio a 5, campo da tennis e infermeria pubblico (spesa prevista 100.000,00)

85.000 euro a Biccari

Lavori diu recupero funzionale e manutenzione straordinaria al fine di migliorare la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi e degli spogliatoi ed afavorire la loro gestibilità ed efficientamento energetico (spesa prevista 100.000,00)

85.000 euro a Celenza Valfortore

Lavori di recupero funzionale e manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale - campo da calcio a cinque (spesa prevista 100.000,00)

85.000 euro a Volturino

Recupero funzionale degli impianti sportivi comunali (spesa prevista 100.000,00)

85.000 euro a Orsara di Puglia

Riqualificazione e valorizzazione spazi per gli spettacoli campo da calcio (spesa prevista 100.000,00)

100.000 euro a Candela

Ristrutturazione e messa a norma ed efficientamento energetico del complesso sportivo Tiro a segno comunale di Candela (spesa prevista 229.000,00)

25.125,00 euro a Lesina

Adeguamento normativo del campo sportivo comunale (spesa prevista 33.500,00)