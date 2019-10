Eolico selvaggio, stop della Regione Puglia ai nuovi impianti nel Foggiano: parere negativo per 4 istanze

Stop a quattro nuovi impianti eolici in Capitanata. E’ quanto ha avanzato la Giunta regionale che, nel pomeriggio, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA, ha espresso, per quanto di propria competenza, giudizio negativo di compatibilità ambientale per: 1) l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da quattordici aerogeneratori ed una potenza complessiva di 58,8 MW, da realizzare nei comuni di Cerignola e Orta Nova, località “Salice – La Paduletta”, proposto dalla New Green Energy S.r.l; 2) per l’impianto di dodici aerogeneratori ed una potenza complessiva di 54 MW, da realizzare nel comune di San Severo, proposto dalla Innogy Itala S.p.a; 3) per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel comune di Casalvecchio di Puglia, proposto dalla società Renvico Italy S.r.l. Infine, giudizio negativo di compatibilità ambientale per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da dieci aerogeneratori ed una potenza complessiva di 42,00 MW, da realizzare nei comuni di Orta Nova e Stornarella, proposto da Inergia S.p.a.