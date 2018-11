I prodotti della Terra di Biccari protagonisti alla cena del Gambero Rosso a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Biccari protagonista della cena evento del Gambero Rosso in programma a Milano il prossimo 10 dicembre. Nell'esclusiva location del teatro Vetra del capoluogo lombardo, alla presenza di circa 400 invitati, gli chef di Gambero Rosso utilizzeranno per i loro piatti i rigatoni più buoni d'Italia prodotti dal Consorzio Terre di Biccari e premiati lo scorso agosto dalla prestigiosa rivista al termine di una durissima selezione effettuata da esperti del settore. Si tratta di un nuovo ed ulteriore riconoscimento al lavoro di valorizzazione e promozione territoriale portato avanti dall’Amministrazione comunale e, soprattutto, alla grandissima qualità della pasta di grano duro prodotta dai ragazzi del Consorzio Terre di Biccari. La pasta del Consorzio Terre di Biccari nasce nel cuore dei Monti Dauni, è trafilata al bronzo ed è realizzata con grano duro dell’agro di Biccari ed acqua purissima. Il grano lavorato dal Consorzio viene prodotto seguendo scrupolosamente un rigidissimo disciplinare che prevede l’utilizzo di semola di alta qualità estratta dal cuore del chicco e di colore giallo dorato.

L’elevato contenuto di proteine conferisce alla semola prima, ed alla pasta poi, un profumo ed un sapore intensi che ricordano quello della buona pasta di una volta, con un’alta tenuta di cottura. La lavorazione avviene in modo artigianale e con una lenta essiccazione. Per Antonio Corvelli, tra i fondatori del Consorzio Terre di Biccari, il nuovo riconoscimento ottenuto da una realtà prestigiosa come quella di Gambero Rosso rappresenta un premio per il lavoro svolto dal Consorzio ma anche un grande incentivo a fare ancora di più è meglio: “La scelta di investire sulla e nella nostra Terra, di creare prodotti di eccellenza praticando un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente – sottolinea Corvelli – è la sfida che ci anima sin dal primo giorno. Per noi è davvero un grande orgoglio poter rappresentare Biccari e i Monti Dauni in un contesto così qualificato ed importante come quello della Cena Spettacolo del Gambero Rosso”. “Un ringraziamento particolare – aggiunge il Sindaco di Biccari Gianfilippo Mignogna – al presidente di Gambero Rosso Paolo Cuccia che, ancora una volta, ha deciso di dare spazio e visibilità ad una bella storia come quella del Consorzio Terre di Biccari, fatta da giovani che non si arrendono, che credono nel loro territorio e che puntano sulla qualità e l’autenticità dei nostri prodotti”.