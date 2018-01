VIDEO | Herdonia tra espropri e contenziosi. Il sottosegretario: "Merita finanziamenti e attenzione"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il sottosegretario ai beni culturali, Dorina Bianchi, ha fatto visita, questa mattina, al parco archeologico Herdonia, che sorge in agro di Ordona. Una vasta area, in parte già sottoposta ad esproprio da parte del T.A.R., vede i resti della Daunia risalente all’epoca neolitica. Su un’area di quattro ettari sono già stati effettuati gli scavi che hanno portato alla luce l’attuale parco, per gli altri 22, già espropriati, si attendono fondi per poter proseguire le ricerche.

Il sindaco Serafina Stella: "C'è bisogno di fondi e di finanziamenti, il nostro è un appello alle istituzioni e ai privati, a chiunque possa contribuire alla giusta valorizzazione di questo patrimonio di una straordinaria importanza"

Gli attuali proprietari del terreno su cui sorge la città neolitica, attendono una risposta da parte del Consiglio di Stato, in seguito al ricorso contro l’esproprio, al fine di poter mantenere almeno quella proprietà. Il sottosegretario, prima di recarsi sul sito, ha visitato l’importante museo archeologico che conserva decine di reperti provenienti dal parco, sottolineando l’importanza del sito e la vicinanza del Ministero.