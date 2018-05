A Foggia apre l'Hamburgeria Gourmet: nel menù c'è il 'Bomber', il panino dedicato a Mazzeo

Le storie più belle sono quelle che partono da lontano e si rinnovano continuamente, con la stessa passione del primo giorno. E' il caso dell'Hamburgeria Gourmet, da oggi aperta al pubblico, a Foggia, in via Nannarone 56.

E' l'ultimo sforzo imprenditoriale del gruppo Carni&Affini sul nostro territorio, come spiega la proprietà: "L'Hamburgeria Gourmet è una paninoteca che sfrutta al meglio le peculiarità del nostro gruppo, lavorare la carne da più di 50 anni ci ha permesso di acquisire un' esperienza e una manualità unica che doniamo quotidianamente al nostro territorio. Nell'hamburgeria proporremo svariate qualità di carni da gustare sul momento, tutte di nostra produzione e lavorazione, nel segno del rispetto della tradizione e della qualità che il pubblico foggiano ormai ci riconosce entrando nei nostri supermercati. Proporremo una importante selezione di carni, dalla bistecca alla fassona, che è il nostro punto di forza, fino al Bomber, un panino dedicato al calciatore del Foggia Mazzeo, con maiale nero, provola di latte e friarelli, questi sono solo alcuni dei tanti motivi che potranno spingere i nostri concittadini a venirci a trovare".

La paninoteca segue il percorso di ricerca e qualità avviato oltre che nei nove punti vendita, con l'apertura di Carni&Affini Gourmet, lo store più recente, in via de Petra 59, in cui è possibile trovare un' ampia offerta di tipicità italiane e regionali.