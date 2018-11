GuidaAcquisti.net svela la classifica rasoi elettrici 2018

Il rasoio elettrico è un elettrodomestico piuttosto utile per le persone che non hanno il tempo o la voglia di utilizzare schiuma da barba e rasoio manuale. Il mercato offre diverse tipologie di rasoi elettrici in base alle esigenze d’uso dei consumatori, i modelli più utilizzati sono rasoi elettrici a testine rotanti o lamine, regolabarba e tagliacapelli elettrici.



Secondo Andrea Pilotti, i fattori prestazionali da prendere sempre in considerazione per l’acquisto di questo elettrodomestico sono la capacità di rendere liscia la pelle, l’autonomia della batteria, la possibilità d’uso sotto la doccia, la maneggevolezza, la possibilità di adeguare il taglio al profilo della faccia.



Veniamo ora alla notizia di FoggiaToday, Andrea Pilotti, esperto di elettrodomestici della rivista digitale GuidaAcquisti.net, ha appena pubblicato la sua classifica dei migliori rasoi elettrici per l’anno 2018.



Una classifica che contempla i modelli che hanno ottenuto le migliori performance dai test, ma anche una buona soddisfazione da parte dei consumatori italiani che li hanno provati.

Rasoi Elettrici

Philips Shaver S9031/13

Remington XR1450 Hyperflex Aqua Plus

Braun Series 9

Panasonic ES-LV9N-S803

Babyliss X-10 E837E

Philips rq1180/22 sensotouch wet & dry

Leggi le recensioni dei migliori Rasoi Elettrici

Regolabarba Elettrici

Philips BT9297/15

Braun MultiGroomer MG 5090

Panasonic ER-SB60

Rowenta Airforce Precision TN4851F0

Babyliss W-TECH T840E

Imetec 1620 GK3 900

Leggi le recensioni dei migliori Regolabarba Elettrici

Tagliacapelli Elettrici

Remington Vacuum HC6550

Moser Li+Pro

Panasonic ER-SC60

Philips Haiclipper HC9450/15

Braun HairClipper HC 5090

Imetec Hi Man HC8 100 PRO

Leggi le recensioni dei migliori Tagliacapelli Elettrici

Rasoi Elettrici per Donna

Philips SatinShave Prestige BRL160/00

Braun Silk-épil - LS 5360

Remington Smooth & Silky WDF5030

Imetec Bellissima Comfort Lady Shaver

Rowenta Skin Respect EP8080

Veet Sensitive Precision Beauty Styler

Leggi le recensioni dei migliori Rasoi Elettrici per Donna