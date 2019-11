Guida Michelin: la Capitanata senza stelle, ma è la più quotata in Puglia per i locali Bib Gourmand

È giunta alla 65esima edizione la Guida Michelin Italia, presentata oggi al Teatro Municipale di Piacenza. In totale sono 374 i ristoranti stellati presenti nella guida, con la Lombardia in cima alla classifica tra le regioni con più stelle (62 ristoranti di cui 6 novità), seguita da Piemonte (46 ristoranti e 4 novità) e dalla Campania (44 ristoranti).

Nella classifica delle province, invece, è Napoli a comandare, seguita da Roma e Milano. C'è anche la Puglia, con almeno un ristorante stellato per provincia (due per quella di Bari, quattro per Brindisi, tre per la Bat, una per Lecce e una per Taranto), eccezion fatta per la Capitanata.

La provincia di Foggia compare invece nell'elenco dei locali Bib Gourmand, ovvero quei ristoranti che offrono una piacevole esperienza gastronomica con menu completo a meno di 32 euro (35 nelle città capoluogo e nelle località turistiche).

Anche in questa classifica le regioni del nord sono le più rappresentate. In Puglia sono 16, e stavolta è proprio la provincia di Foggia quella maggiormente rappresentata con i ristoranti "Medioevo" di Monte Sant'Angelo, "La Fossa del Grano" di San Severo, "Al Dragone" e "Il Capriccio" di Vieste e la novità "Le antiche sere" di Lesina.