Guida Michelin 2019: l'omino che si lecca i baffi premia quattro ristoranti foggiani

Medioevo di Monte Sant'Angelo, la Fossa del Grano di San Severo, Al Dragone (novità) e al Capriccio di Vieste. Quattro dei 257 ristoranti italiani premiati dall'omino sorridente Michelin che si lecca i baffi, sono della provincia di Foggia. Sedici in tutto quelli pugliesi.

Il Bib Gourmand è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo e a buon prezzo. Nella guida MICHELIN 2019 sono 21 i nuovi Bib Gourmand, per un totale di 257 ristoranti.

Lo scopo del team degli ispettori è di scoprire nuovi Bib Gourmand in tutti gli angoli d’Italia, dalle grandi città ai piccoli centri raggiungibili per strade sterrate. Il pittogramma raffigura in versione gourmet l’Omino Michelin, Bibendum, che quest’anno festeggia i 120 anni con un riconoscimento speciale: lo scorso 1° ottobre, a Times Square, New York, è stato eletto Icona del Millennio da Advertising Week, leader globale USA nel campo degli eventi per i professionisti di marketing, brand, advertising e technology

“Il rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento importantissimo di selezione, ma lo è ancora di più la passione per la tavola che si respira nei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso tradizionali, proposte fedelmente, completamente rivisitate o con leggere personalizzazioni. Sono ristoranti in cui anche la selezione di vini denota grande attenzione verso i produttori che maggiormente valorizzano la cucina dello chef, creando un momento di piacere davvero unico e… a buon prezzo!”