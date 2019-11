Moffa di Foggia tra le migliori pasticcerie d'Italia: premiata dal Gambero Rosso per "l'alto artigianato dolciario"

Tra i 580 indirizzi selezionati dal Gambero Rosso per la guida 'Pasticceri & Pasticcerie 2020' c'è anche la pasticceria Moffa di Foggia con il punteggio di 86. Nella sfida a suon di dolci, la pasticceria del capoluogo dauno ha ottenuto due torte. Nella guida, gli esperti hanno selezionato le realtà che da Nord a Sud dell’Italia "rappresentano i migliori esempi dell’alto artigianato dolciario".

Le valutazioni prendono in considerazione diversi parametri, il voto complessivo, espresso in centesimi, è la somma di quello di "pasticceria" (massimo 80 punti), "servizio" (massimo 10 punti) e "ambiente" (massimo 10 punti). I migliori locali sono contraddistinti dal simbolo delle Torte, a seconda del grado di eccellenza. 1 torta (75-79/100), 2 torte (80-89/100), 3 torte (90-100/100).

Sono 23 le insegne d’Italia premiate con tre torte: in cima alla classifica la Pasticceria Veneto di Iginio Massari. Sono invece 60 (non 54 come la scorsa edizione) le realtà con due torte.