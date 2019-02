Incredibile ma vero al GrandApulia di Foggia: paghi 10 euro e ricevi un buono di 25

Il firmacopie di Anna Tantangelo, in programma sabato 2 marzo alle 17.00, coinciderà con l’avvio di ‘Paghi 10 e prendi 25’, l’iniziativa che il GrandApulia ha pensato di riproporre ai suoi clienti dopo il successo di ottobre scorso. Ogni weekend, fino al 31 marzo, ci si potrà registrare presso un apposito desk che sarà allestito nella piazza centrale del GrandApulia, versare 10 euro e ricevere in cambio 25 euro di buoni acquisto da spendere dal lunedì a venerdì, entro il 5 aprile compreso.

I buoni saranno di due tipologie: i viola (2 del valore di 5 euro ognuno) saranno spendibili presso IperSimply, Toys Universe, Arcaplanet, Stradivarius, Mediaworld, Deichmann, Candida, Cisalfa, OVS, Pull&Bear, Zara, H&M, Zara Home, Bershka e i gialli (3 del valore di 5 euro ciascuno) spendibili in tutti gli altri punti vendita e di servizio aderenti all’iniziativa, ristoranti e cinema compresi. Tutti i weekend saranno distribuiti 140 carnet buoni (70 al mattino e 70 nel pomeriggio) esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: 11.00/13.00 - 16.00 /18.00.

‘Paghi 10 e prendi 25’ è un’opportunità in più che GrandApulia ha deciso di offrire ai suoi clienti, che con questa promozione potranno ricevere un solo carnet di buoni al giorno, che però potrebbe cumularsi con altri ottenuti il giorno successivo o nei weekend a seguire.

Per scoprire i must e le tendenze della nuova collezione primavera-estate 2019 il GrandApulia ha scelto un’ospite d’eccezione, la event influencer Mad Murianni che dispenserà gratuitamente consigli ogni sabato dalle ore 16.30 alle 20.30.

Per prenotare una sessione di shopping assistito di mezz’ora basta inviare un messaggio alla pagina Facebook di GrandApulia. Per ottenere consigli privati sull’outfit perfetto si potrà invece imbucare una cartolina nel mail box allestito nella postazione del “Paghi 10, prendi 25”. Per consultare la lita dei negozi che hanno aderito all’iniziativa basta consultare il sito www.grandapulia.it