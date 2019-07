Il Premier Conte a Foggia: il ritorno in Capitanata per sottoscrivere il Contratto Istituzionale di Sviluppo

Nei prossimi giorni il presidente del Consiglio dei Ministri tornerà a Foggia, nella sua terra, per sottoscrivere pubblicamente il Contratto di Sviluppo Istituzionale. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri a Palazzo Chigi: "Abbiamo approvato decine e decine di progetti e abbiamo stanziato centinaia di milioni per rilanciare quei territori". "Voglio dire, io sto lavorando, non sto vivacchiando" ha aggiunto. Il 27 dicembre scorso, promise che Foggia sarebbe diventata provincia pilota dello sviluppo.