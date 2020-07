Il presidente del Consiglio dei Ministri do Volturara Appula Giuseppe Conte, torna a casa da Bruxelles con 209 miliardi di euro all'alba del quarto giorno di un vertice lunghissimo: "Siamo soddisfatti, è un momento storico per l'Europa, per l'Italia, la nostra richiesta, la visione, la convinzione e la determinazione sono stati premiati" ha detto il premier in conferenza stampa, sottolineando che è stato migliorato l'intervento in favore dell'Italia: sono stati conservati gli 81 miliardi a titolo di sussidi ed è stato incrementato l'ammontare dei miliardi concessi in prestito, da 91 a 127.

Giuseppe Conte ha detto di avvertire la "grande responsabilità" di far ripartire l'Italia e di cambiarle il volto: "Dobbiamo correre con le riforme e gli investimenti, dobbiamo intraprendere percorso crescita economica di sviluppo sostenibile".

Il presidente del Consiglio spinge per una nazione più verde, digitale, inclusiva, sostenibile e innovativa: "Dobbiamo investire nella scuola, ricerca, università e infrastrutture"