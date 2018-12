I foggiani ‘Giunto di Cardano’ conquistano Firenze: è loro la vittoria del Rock Contest Controradio

Il premio conquistato dalla band foggiana vedrà il finanziamento di una produzione artistica e il tutoraggio per 12 mesi dello staff di Controradio, un importante riconoscimento dopo un tour di quasi 100 date in tutta Italia e un altrettanto importante incentivo per la scrittura del suo secondo disco