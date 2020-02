Giuliano Volpe torna al Mibact: l'ex Rettore dell'Università di Foggia nominato consigliere del ministro Franceschini

Giuliano Volpe torna al Collegio Romano, sede del Mibact. L'ex rettore dell'Università di Foggia è stato, infatti, nominato dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini come consigliere. A rivelarlo è l'agenzia agcult.it: con lui, a ricevere il medesimo incarico, anche Caterina Bon Valsassina, che si occuperà di circolazione delle opere d'arte, mentre Volpe curerà il settore "educazione e formazione".

Come detto, non si tratta del primo incarico che Volpe riceve da Franceschini: già nel 2014 fu nominato a capo della commissione Mibact-Comune per la sistemazione e lo sviluppo dell'area archeologica centrale di Roma, nonché presidente del Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici, carica ricoperta fino all'aprile dello scorso anno.