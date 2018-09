'Festival mediterraneo del gusto – terre e sole': giovedì 20 settembre conferenza stampa di presentazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà giovedì 20 settembre alle 10:30 presso il Cnel di Roma la conferenza stampa di presentazione del “Festival Mediterraneo del Gusto – Terre e Sole”, che si svolgerà presso l’Ente Fiera di Foggia dal 24 al 26 marzo 2019. All’incontro con gli organi di informazione parteciperanno: Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali; Tiziano Treu, presidente del Cnel; Leonardo Di Gioia, assessorre alla’Agricoltura della Regione Puglia; Fabio Porreca, presidente Ccia Foggia; Agostino Sevi, direttore di dipartimento dell’Università di Foggia; Serena Pironi, consigliere-segretario del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari; Alberto Casoria, presidente AssoGal Puglia; Raimondo Ursitti, segretario generale della Fiera di Foggia; Pasquale Amico, presidente Unione Nazionale Cooperative Italiane; Alessandro Circiello, chef di Rai 1 per il programma “Buongiorno benessere”; Daniele Circiello, direttore responsabile della manifestazione. Seguirà buffet preparato dagli chef dell’Accademia Italiana del Gusto “Flavors in Promotion,” con i prodotti dell’agroalimentare pugliese. Per ulteriori informazioni 0881-663821