Confcooperative FedAgriPesca: Giorgio Mercuri eletto presidente nazionale

Giorgio Mercuri è stato eletto Presidente Nazionale di Confcooperative FedAgriPesca e Paolo Tiozzo vicepresidente con delega alla pesca, al termine dell’Assemblea “A portata di futuro” che ha riunito a Roma i delegati delle cooperative agricole e della pesca aderenti a Confcooperative. La federazione di Confcooperative associa 3.300 cooperative agricole, agroalimentari e della pesca, oltre 430.000 soci per un fatturato di 29 miliardi di euro.

“Il cibo e la sua produzione sono la vera sfida del futuro – hanno dichiarato il Presidente Mercuri e il Vice Presidente Tiozzo – in un’ottica di valorizzazione della cultura, dello stile di vita e dell’alimentazione del nostro Paese. In tale sfida le cooperative intendono giocare un ruolo da protagonista, attraverso una strategia unitaria. È per questo motivo che abbiamo dato vita a un progetto di rappresentanza, che possa affrontare in un’ottica unitaria tematiche comuni ai vari settori, quali la sostenibilità, l’ambiente, la qualità del cibo, la sicurezza alimentare”.