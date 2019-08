Monte Sant'Angelo senz'acqua, De Leonardis: "Gravissimo e sconcertante. Un incentivo a scappare via"

"Nel 2019, in pieno agosto, una città a marcata vocazione turistica come Monte Sant'Angelo, patrimonio Unesco, lasciata letteralmente senza acqua è sconcertante e gravissimo. Una beffa per i cittadini, gli esercenti, i ristoratori, gli albergatori, i turisti, gli emigrati di ritorno per le festività. Un concreto incentivo a scappare via, altro che le inutili e purtroppo frequenti passerelle elettorali di amministratori in perenne (e sterile) campagna elettorale".

Così il consigliere regionale Giannicola De Leonardis commenta il 'caso' di Monte Sant'Angelo, "a secco" da circa una settimana, portando i residenti sull'orlo di una crisi di nervi. "Invito il presidente Michele Emiliano e l'assessore Giovanni Giannini a intervenire presso i vertici di Acquedotto Pugliese, per affrontare - finalmente - e risolvere una criticità non più occasionale e fonte di insopportabili e ingiustificabili disagi. Non con promesse e annunci, ma con interventi concreti e scelte coerenti ed efficaci. La Regione non può continuare a recitare la parte della spettatrice in questa farsa, l'ennesima, che penalizza una intera comunità".