Il Foggia Calcio gestirà lo stadio Zaccheria: verso convenzione decennale da mezzo milione di euro

La gestione dello stadio Zaccheria andrà al Foggia Calcio. La foggiana è l’unica società sportiva, infatti, ad aver risposto alla manifestazione di interesse fatta dal Comune di Foggia per l’affidamento decennale della struttura comunale. Un esito atteso per certi versi, secondo gli addetti ai lavori, che hanno visto nell’avviso (con procedura ristretta) un mero escamotage per superare alcuni incagli normativi sugli aiuti di Stato (avendo il Comune chiesto un prestito al Credito Sportivo per infrastrutturare lo stadio). Le domande dovevano pervenire entro il 22 giugno 2018. Il criterio di selezione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il 27 giugno la commissione (formata dal dirigente Nicola Ruffo in qualità di presidente e, in qualità di commissari, gli ingegneri Antonello De Stasio e Gemma Rosiello) ha rilevato la presenza di un unico plico, contenente la proposta della società rossonera appunto, giudicandola conforme e ammettendola al prosieguo della procedura negoziata. Contestuale la presa d’atto dell’ente e il mandato al dirigente Contratti e Appalti a procedere con lettera di invito. L’iter è in corso di conclusione, dunque (anche perché oggi scade il termine per l’iscrizione al campionato e la squadra rossonera deve presentarsi con la prova di avere in uso una struttura sportiva omologata al livello della competizione).

Per quanto la procedura sia stata aspramente contestata in aula, con una parte dei gruppi consiliari saliti sulle barricate per non aver evaso, il sindaco, l’impegno di portate gli atti preventivamente in aula (il fascicolo è arrivato in Procura e alla Corte dei Conti), finalmente lo Zaccheria avrà una convenzione ufficiale, della quale è stato sempre privo. E costerà mezzo milione di euro in dieci anni, 53mila annui (pari, in verità, al mutuo trentennale da 1,5 milioni di euro chiesto al Credito Sportivo, ma tant’è).

Tra i vincoli, quelli di garantire la disponibilità alla Lega per le partite in campo neutro, assicurare continuità di utilizzo alle associazioni operanti nelle palestra ubicate sotto la Tribuna Est, la Curva Nord e la Curva Sud, mettere a disposizione dieci giornate al Comune di Foggia per eventi di particolare rilevanza sportiva, sociale e culturale. Restano in possesso del Comune di Foggia i locali residui del complesso sportivo, le due palestre di basket e pallavolo “Russo” e “Preziuso”:

L’amministrazione comunale si è riservata poi le 32 poltrone della Tribuna d’onore nonché le 32 della Tribuna autorità: 64 posti in tutto. Non si comprende a quale titolo e destinati a chi.