Foggia e Cina insieme, dal capoluogo ad Hong Kong nel segno del Gaming: Playstrong collaborerà con Gamesir

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L'associazione sportiva dilettantistica foggiana Playstrong rende nota la collaborazione con una delle aziende più in voga del momento per la produzione di accessori da gaming.

GameSir, con sede ufficiale a Hong Kong, infatti, si sta facendo strada da anni all’interno del settore videoludico progettando supporti sempre originali e all’avanguardia per amanti del gaming e pro player. “Guadagnare la fiducia di un brand come GameSir rappresenta per noi una vittoria su tutti i fronti. La sponsorship che intendiamo coltivare con le aziende del settore è di tipo attivo, dando modo a chi ci supporta di aumentare la propria visibilità a sua volta" .“Speriamo che questo - conclude il team di Playstrong - possa essere solo l’inizio di una forte collaborazione”.

Tuttociò, a poche settimane dall’inizio del tour italiano “E-sport Mall Parade” indetto dall’associazione sportiva dilettantistica foggiana Playstrong, il quale trasformerà i centri commerciali in vere e proprie arene in cui i videogiocatori si sfideranno a Fortnite (l’ormai indiscusso fenomeno globale sviluppato dalla Epic Games).

Gallery