Galasso (FenealUil): “Dalla legge di bilancio risorse insufficienti per i comuni della Capitanata”

“Valutiamo positivamente, sul piano degli intenti, l’attenzione che il Governo sta destinando a strade, scuole e patrimonio dei Comuni di Capitanata. Ma sul piano strettamente operativo riteniamo le risorse stanziate assolutamente insufficienti a gestire la pluralità di emergenze in atto”.

Così Juri Galasso, segretario generale FenealUil Foggia in merito ai 3.090.000 euro complessivi stanziati nella Legge di Bilancio per i comuni di Orta Nova, Torremaggiore, San Nicandro Garganico, Vieste, San Marco in Lamis, Apricena, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano, Cagnano, Varano, Troia, Carapelle, Lesina, Mattinata, Ascoli Satriano, Stornara, San Paolo di Civitate, Stornarella, Peschici, Ischitella, Carpino, Serracapriola, Deliceto, Rodi Garganico, Zapponeta Bovino, Ordona, Candela, Biccari, Orsara di Puglia, Poggio Imperiale, Pietramontecorvino, Accadia, Castelluccio dei Sauri, Rignano Garganico, Sant’Agata di Puglia, Casalvecchio di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Volturino, Chieuti, Celenza Valfortore, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della D., Castelluccio dei Sauri, Anzano di Puglia, Roseto Valfortore, Monteleone di Puglia, San Marco la Catola, Carlantino , Alberona, Panni, Motta Montecorvino, Faeto, Isole Tremiti, Volturara Appula, Celle di San Vito.

“Si tratta di un numero elevato di Comuni rispetto ai quali 3 milioni di euro non possono “coprire” la messa in sicurezza di strade, scuole, beni pubblici di Capitanata”, afferma Galasso che rimarca come “ormai da anni evidenziamo come sia indispensabile arrivare a definire una nuova governance, un piano straordinario di interventi pubblici e una nuova “lista” di priorità. Senza programmazione e senza cospicui finanziamenti statali non usciremo mai dalla logica dell’emergenza”.