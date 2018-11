Il Gal Daunia Rurale 2020 presenta la sua Strategia di Sviluppo Locale

Riscoprire l’identità per poi connetterla, innovarla e raccontarla. I punti cardine della Strategia di Sviluppo Locale del Gal Daunia Rurale 2020 verranno attuati attraverso un Piano di Azione Locale (PAL) che sarà presentato nei comuni di Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore.

Nel corso dei sette appuntamenti verranno illustrate le opportunità che imprese ed enti locali potranno cogliere in un'ottica di sviluppo integrato, grazie a sette interventi a bando e tre a regia diretta Gal, per un investimento che supera i 4 milioni di euro. Numeri che rendono importante la nuova programmazione comunitaria LEADER del GAL Daunia Rurale 2020, impegnato fino al 2023 nel portare a termine una strategia, frutto di un processo di ascolto e partecipazione.

La prima tappa del ciclo di incontri è in programma a San Severo lunedì 26 novembre alle 18.00 presso la sede del Gal Daunia Rurale 2020. All’incontro parteciperanno Francesco Miglio, Sindaco di San Severo; Francesco Sderlenga, Vicesindaco e Assessore all’Agricoltura del Comune di San Severo; Luigi Angelillis, Presidente Gal Daunia Rurale 2020; Dante de Lallo, Direttore Gal Daunia Rurale 2020. A chiudere i lavori sarà l’Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Leonardo Di Gioia.

Con il suo piano di sviluppo, il Gal intende dar vita ad una rete territoriale che faciliti l’organizzazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dell’Alto Tavoliere, e ad un distretto innovativo e competitivo, inteso come destinazione turistica elaio-eno-gastronomica basata su un sistema integrato di promozione e commercializzazione di prodotti e servizi, in grado di rispondere alla crescente domanda di fruizione esperienziale del territorio.

“Avere in custodia un patrimonio dall'inestimabile valore, fatto di uomini, storia, terra, gusti, tradizioni e bellezze - dichiara il presidente del Gal Daunia Rurale 2020 Luigi Angelillis - è la vera sfida che un territorio come il nostro deve vincere per non assecondare quell'indolenza che continua a frenare la crescita e il cambiamento. Con il nostro Gal cerchiamo di dare una spinta proprio a quello sviluppo che invece deve dare linfa al territorio e alla nostra gente”.

Il prossimo incontro che coinvolgerà i comuni di Serracapriola e Chieuti è in programma il 29 novembre alle 18.00 presso l’ex Sala Consiliare di Serracapriola. Il 5 dicembre (ore 18.00) la presentazione della Strategia si svolgerà ad Apricena (ore 18.30) presso Casa Matteo Salvatore, il 6 dicembre presso la sala consiliare di San Paolo di Civitate, l’11 dicembre nel Castello Ducale di Torremaggiore e il 14 Dicembre (18.00) a Poggio Imperiale presso il Centro Sociale Polivalente per anziani.