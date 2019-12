Futurenow019 il futuro dell'edilizia sostenibile: convegno a Foggia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

FUTURENOW019 “Nearly Zero Energy Building”, il futuro dell’edilizia sostenibile 17 DICEMBRE ore 15.00 presso Sala Conferenze Formedil Cpt di FOGGIA L’efficienza energetica degli edifici è uno dei temi più rilevanti che si stiano dibattendo in ambito europeo ed internazionale, soprattutto per il conseguimento degli obiettivi sulla strategia climatica e sostenibile nell’ambito di un’economia a bassa intensità di carbonio prevista per il 2050. La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia «direttiva EPBD» definisce gli edifici a energia quasi zero denominati ≪edifici NZEB≫, dall’inglese “Nearly Zero-Energy Buildings”. La direttiva EPBD, prevede che gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero. Gli edifici NZEB risultano essere edifici ad altissima prestazione energetica con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo, coperto da energia prodotta da fonti rinnovabili: essi rappresentano la nuova frontiera del mondo delle costruzioni e dell’abitare Green. Questa condizione obbligatoria per i nuovi edifici deve confrontarsi con l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’involucro, che prevede l’impiego di nuovi materiali sostenibili, tecnologie e processi costruttivi (stampa 3d), e con l’innovazione legata ai nuovi sistemi impiantistici. Come progettarlo? Quali sono gli strumenti di calcolo da utilizzare? Come costruirlo? Quali sono le caratteristiche prestazionali che i componenti devono avere? Quali impianti utilizzare? Quali controlli sono necessari nelle fasi di realizzazione? Quale formazione è necessaria? Queste sono le domande a cui il progetto eventi “FutureNow019” risponderà Martedì 17 Dicembre ore 15.00 presso la sala conferenze “Formedil Cpt” di FOGGIA, Via Napoli km 3,800. Un progetto eventi promosso dal DES – Distretto Produttivo Edilizia Sostenibile Pugliese e Cdo Foggia e organizzato dal CFE – Centro di Fisica Edile, coorganizzato dalla Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Puglia e Ordine Ingegneri di Foggia, con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Foggia, Enea, Legambiente Puglia, Ance Foggia, Confindustria Foggia, Isolife, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Foggia, CTIQ – Centro Tecnologico per l’Innovazione e “SAIE – Tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito 4.0”. INGRESSO GRATUITO Saranno riconosciuti Crediti Formativi agli Ordini Professionali: Agli Architetti 4 CF Agli Ingegneri 4 CF Ai Geometri 2 CF Programma: Ore 14:30 Registrazione Partecipanti Ore 15.00 - Inizio lavori SALUTI ISTITUZIONALI: Massimo Prontera - Pres. Fed. Reg. Ordini Architetti PPC Puglia Maria Rosaria Gabriella De Santis – Pres. Ord. Ing. Foggia Francesco Facciolongo – Pres. Cdo Foggia Annj Ramundo – Pres. Ance Foggia Gianni Rotice – Pres. Confindustria Foggia Antonio Troisi – Pres. Collegio Geometri Foggia PROGETTARE NZEB: - Gli edifici NZEB un’opportunità per il futuro delle costruzioni Salvatore Matarrese - Pres. Distretto Edilizia Sostenibile - Aspetti normativi - edifici NZEB Antonio Stragapede - CFE Centro di Fisica Edile - Processo costruttivo per gli edifici NZEB Salvatore Paterno - CFE Centro di Fisica Edile COSTRUIRE NZEB: - Soluzioni domotiche per comfort e risparmio energetico Massimo Perotto – Vimar - Il laterizio per gli edifici performanti Vincenzo Bacco - Scianatico Laterizi - Lo sviluppo della filiera edile legata alla sostenibilità ambientale: casi studio e criticità territoriali Tiziano Bibbò - Isolife CONDIVIDERE NZEB: STORIE DI CAMBIAMENTO - Innovazioni Tecnologiche ed ecosostenibili nella produzione degli infissi in legno Sabino Aquino – Sciuker Frames - Gli edifici intelligenti Giacoma Punzo – Ctiq - Nuovi processi di industrializzazione Piero Caprio – Termocasa Ore 19.00 - Fine Lavori Link di riferimento evento: http://www.futurenowevents.it/2019/01/19/foggia-2019/ Evento facebook: https://www.facebook.com/events/432990760722661/ UFFICIO STAMPA CENTRO DI FISICA EDILE Via Vincenzo Ragni, 5 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel./Fax + 39 080 9671 606 www.futurenowevents.it Email: futurenow@centrodifisicaedile.it

